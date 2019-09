Esporte Raí diz que São Paulo foi pego de surpresa e não descarta Mancini até fim do ano Raí cobrou uma melhora do São Paulo nesta reta final de temporada. A equipe ocupa o sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

A diretoria do São Paulo foi pega de surpresa com o pedido de demissão do técnico Cuca nesta quinta-feira. O diretor-executivo de futebol do clube, Raí, afirmou que não está definido se outro profissional será contratado para o cargo até o final desta temporada. O coordenador técnico Vagner Mancini assume o comando de forma interina já no treino desta quinta, no CT d...