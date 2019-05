Esporte Raí diz que São Paulo agora tem necessidade maior de brigar pelo Brasileirão Tricolor atualmente é o quarto colocado do Brasileirão, com 11 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Pacaembu

Eliminado no início do ano na Copa Libertadores e, na última quarta-feira (29), da Copa do Brasil, o São Paulo terá pela frente apenas a disputa do Brasileirão até o fim de 2019. Para o executivo de futebol do clube, Raí, a necessidade de brigar pelo título do campeonato nacional de pontos corridos aumentou. "Jogar um campeonato só, um time do tamanho do São Paul...