Esporte Raí defende que ainda não é o momento para a retomada do futebol no Brasil Ex-jogador voltou a criticar as ações do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da covid-19 e reforçou a sua posição favorável à democracia

Ídolo do futebol no Brasil e no exterior e atual diretor de futebol do São Paulo, Raí é conhecido por sempre se posicionar sobre os mais variados assuntos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ex-jogador ressaltou em uma entrevista à rádio francesa RFI que não é favorável ao retorno do futebol no Brasil neste momento de crescimento dos casos de infecção pela covid-19. "Ainda não. A...