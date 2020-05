Esporte Rússia anuncia volta do futebol com torcida, mas Lokomotiv tem 4 casos de covid Moscou vai iniciar a relaxar o isolamento nesta segunda-feira de seus 12 milhões de habitantes, após mais de dois meses de quarentena

Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov e Roman Tugarev, todos jogadores do Lokomotiv Moscou, foram diagnosticados, nesta quinta-feira, com covid-19. Segundo comunicado do clube russo em suas redes sociais, os atletas estão assintomáticos e em auto isolamento em suas residências. Dos jogadores infectados, apenas Barinov é titular da equipe, segunda col...