Esporte ‘Quero deixar o grupo mais forte’, diz novo atacante do Vila Nova Francis estreou pelo time colorado na virada sobre o Manaus, ele não atuava desde fevereiro; Ponta e centroavante, jogador foi apresentado no Tigre

O atacante Francis foi apresentado no Vila Nova nesta terça-feira (13) e se cobrou publicamente para melhorar sua condição física. O jogador de 30 anos estreou pelo Tigre na virada sobre o Manaus, e voltou a atuar pela primeira vez desde o dia 14 de fevereiro. Ele não estava atuando pelo Botafogo/SP e acertou com o time colorado até o final da Série C. “Já tem um tempo...