Esporte Quem vai jogar? Lista de desfalques aumenta, e Vila pode perder até sete jogadores contra o Sport Alan Mineiro, Tinga, Bruno Mezenga e Edinho estão lesionados. Wesley Matos, Ramon e Gastón cumprem suspensão

O Vila Nova pode ter até sete desfalques para o jogo contra o Sport, neste domingo (17). O departamento médico colorado já conta com os lesionados Edinho e Bruno Mezenga, que não possuem previsões para deixar o DM do Tigre que agora receberá o meia Alan Mineiro e o volante Tinga. Os meio-campistas deixaram o Serra Dourada ainda no 1º tempo do empate, por 1 a 1, co...