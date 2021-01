Esporte Quem são os jogadores do Palmas que morreram em queda de avião Quatro atletas e presidente do clube tocantinense, além do comandante, morreram em queda de aeronave

Os quatro jogadores do Palmas que morreram na queda do avião que matou seis pessoas no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO), neste domingo (24), fariam o primeiro jogo pelo clube tocantinense em 2021 no duelo contra o Vila Nova, nesta segunda-feira (25), motivo pelo qual viajavam para Goiânia no momento do acidente. Outras duas vítimas do acidente são o presidente do Palmas, Lucas Meira, goianiense de 32 anos, e o comandante da aeronave Wagner Machado. L...