Esporte Quem já voltou a treinar busca vantagem na retomada Entre os 128 times das quatro divisões do País, 27 voltaram às atividades e outros têm retorno marcado. Nove estados têm clubes em atividade

As competições de futebol no Brasil estão paradas há quase três meses por causa da pandemia do novo coronavírus e a maioria ainda não tem previsão de retorno. Equipes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, no entanto, já iniciaram treinos, apesar da incerteza de quando voltarão a competir. Para alguns clubes, o motivo é deixar o elenco no melhor ritmo possível ...