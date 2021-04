Esporte Quem é quem: conheça os rivais do Atlético-GO na Sul-Americana Grupo tem time em que Messi jogou, equipe batizada como homenagem a colônia de palestinos e possibilidade de bicampeão da Libertadores

Após o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, o torcedor do Atlético-GO já começou a pesquisar os adversários do Dragão na competição internacional, que está diferente este ano e terá fase de grupos, diferente da única vez que o rubro-negro goiano esteve no torneio, em 2012. O POPULAR preparou um guia do grupo, que ainda não está totalmente fechado. Ainda terá a...