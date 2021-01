Esporte Queda de avião no Tocantins deixa seis mortos e futebol em luto Quatro jogadores e presidente do Palmas, além de piloto, morrem em queda de avião bimotor

A queda de um avião em Luzimangues, distrito de Porto Nacional (TO), deixou o futebol de luto neste domingo (24) com a morte do goiano Lucas Meira, de 32 anos, presidente do Palmas Futebol e Regatas, de quatro jogadores do clube tocantinense, entre 23 e 28 anos, além do piloto Wagner Machado. Todos viajavam para Goiânia, onde o clube enfrentaria, nesta segunda-feira (...