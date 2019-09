Esporte Queda brusca do Goiás exige arrancada no 2º turno da Série A Time esmeraldino fecha primeira metade da competição com 5ª pior campanha nos pontos corridos e busca forças para reagir e evitar rebaixamento

Com a derrota para o Grêmio no último domingo (15), o Goiás fechou o 1º turno do Campeonato Brasileiro com o seu 5º pior aproveitamento na era dos pontos corridos no torneio - Séries A e B. A campanha só não é pior do que as de 2010 e 2015 - anos em que o clube foi rebaixado da Série A à Série B -, 2016 - quando disputava Segundona -, e 2003, ano em que o clube teve a ...