Esporte Quatro times defendem vantagens para avançar na Copa do Brasil Palmeiras, Grêmio, São Paulo e América-MG venceram os jogos de ida das quartas de final. Ceará, Cuiabá, Flamengo e Inter tentam reverter cenário

A Copa do Brasil conhecerá, nesta quarta-feira (18), os quatro semifinalistas do torneio, que receberão, cada, premiação de R$ 7 milhões pelo avanço de fase na competição nacional. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e América-MG venceram os jogos de ida e estão em vantagem contra Ceará, Cuiabá, Flamengo e Inter, respectivamente. No novo encontro entre São Paulo e Rogério...