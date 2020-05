Esporte Quatro gringos do Goiás vivem adaptação dupla na pandemia Jogadores de outros países passam a quarentena em Goiânia após pouco tempo morando na capital para atuar no Goiás

Mudar de país e se adaptar a novos clima, idioma e cultura não são tarefas simples. Neste ano, quatro jogadores estrangeiros contratados pelo Goiás vivem a experiência e têm na pandemia do coronavírus um obstáculo que complica a missão. Com as medidas de isolamento social e a incerteza para uma data de retorno, os atletas ficaram no Brasil e acompanham de longe as situações e...