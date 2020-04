Esporte Quatro famílias processam empresas por acidente aéreo que matou Kobe Bryant Grupo de nove pessoas estava indo para torneio de basquete quando helicóptero caiu após entrar no meio de uma forte névoa em Los Angeles

Familiares de oito dos passageiros mortos em acidente de helicóptero em janeiro, que vitimou Kobe Bryant e sua filha Gianna, se juntaram à família do astro da NBA em um processo judicial contra as empresas que possuíam e operavam as viagens da aeronave. Os dois processos ocorrem um em nome de três membros de uma única família, enquanto que o outro é de uma mulher ...