Esporte Quatro clubes buscam vagas na Divisão de Acesso 2020 Goiatuba, Tupy, Inhumas e Mineiros iniciam neste domingo (17) fase semifinal da 3ª Divisão

Começa neste domingo (17) a fase semifinal da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. Em campo, quatro clubes disputam duas vagas na Divisão de Acesso de 2020. Em Mineiros, no Estádio Odilon Flores, o Mineiros recebe o Inhumas, às 16 horas. A equipe anfitriã busca vitória para levar vantagem para o jogo da volta, no próximo domingo (24), no Zico Brandão, em Inhumas. Na o...