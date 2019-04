Esporte Quatro brasileiros avançam e País tem 10 surfistas na 3ª fase em Bells Beach Atual campeão mundial, Gabriel Medina enfrentará o local Reef Heazlewood

Depois de três dias seguidos de adiamentos por causa das más condições do mar, a etapa de Bells Beach, na Austrália, a segunda da temporada de 2019 do Circuito Mundial de Surfe, teve sequência nesta segunda-feira (22). Após a realização das últimas três baterias da primeira fase e as quatro da segunda, o Brasil conseguiu a classificação de quatro surfistas para a terceira r...