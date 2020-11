Esporte Quatro anos depois, cariocas têm avaliação negativa da Olimpíada do Rio Pesquisa Datafolha mostra que 67% dos entrevistados consideram que o evento trouxe mais prejuízos do que benefícios para os moradores da capital fluminense

Mais de quatro anos depois da realização da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, os eleitores da cidade avaliam o legado do evento de forma negativa, tanto para si quanto para os demais moradores da cidade. Pesquisa Datafolha realizada nos dias 3 e 4 de novembro mostra que 67% dos entrevistados consideram que o evento trouxe mais prejuízos do que benefícios para o...