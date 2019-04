Esporte Quase um mês após sofrer lesão, Vinicius Junior volta a treinar no Real Madrid Há cerca de duas semanas, Vinicius Junior realizou uma ressonância magnética, que mostrou que o ligamento rompido do tornozelo na derrota para o Ajax

Um dia depois de ser derrotado pelo Valencia por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid teve uma boa notícia na reapresentação dos jogadores nesta quinta-feira no CT do clube, em Valdebebas, na região metropolitana de Madri. Depois de quase um mês parado devido a uma lesão no tornozelo direito, o atacante brasileiro Vinicius Junior voltou aos treinamentos. F...