Esporte Quase sete anos após a Copa de 2014, Arena Pantanal ainda está inacabada Apenas 85% da estrutura do estádio está concluída, os outros 15% não têm previsão para a retomada dos reparos necessários para que realmente se torne espaço multiuso, como estava previsto

Projetada para a Copa do Mundo de 2014 e uma das sedes da Copa América deste ano, a Arena Pantanal, em Cuiabá, está inacabada, mesmo sete anos após ser entregue. Não é a única obra do Mundial a ser terminada no Mato Grosso. O sistema de trilhos do VLT não foi entregue, e pode ser transformado em BRT. Apenas 85% da estrutura do estádio está concluída. Os outros 1...