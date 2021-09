Esporte Quarto melhor do returno, Vila Nova aposta em recuperação para meta Tigre entende que missão agora é conseguir manter aproveitamento do returno para garantir a permanência nas próximas rodadas

Em comparação com o que o Vila Nova apresentou nas últimas 11 rodadas do 1º turno da Série B, o time colorado não poderá repetir o aproveitamento que teve nos 11 jogos finais que restam para a equipe chegar na pontuação de 45 pontos. O clube trabalha com esse número de pontos para garantir a permanência em 2022.O Tigre, porém, vive o melhor momento na Série B e está...