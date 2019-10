Esporte Quarteto se diverte com a paixão pelos clubes do coração Fãs mirins dos quatro principais clubes da capital contam experiência de torcedor

O Dia das Crianças é para ser celebrado com diversão, brincadeiras e muita comida gostosa. Davi Kuramoto, de 4 anos, só aceitou sair do parquinho depois que a mãe, Mary Magalhães, chamou para comer pipoca. Estava divertido curtir o dia fresco, no Bosque dos Buritis, com os amiguinhos João Davi, Davi Honório e Enzo Marques, cada um com uma camisa de time diferente, mas ...