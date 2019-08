Esporte Quarteto leva tênis de mesa goiano ao Parapan Entre os atletas que iniciam disputa nesta quinta-feira (22), está caçulinha do Estado que tem herança no esporte. Planejamento é conquistar títulos

Depois do sucesso de conquistas do Brasil no Pan-Americano de Lima, chegou o momento dos atletas estrearem nos Jogos Parapan-Americanos. O evento no Peru será aberto nesta quinta-feira (22), com as disputas do tênis de mesa, que conta com 30 representantes do Brasil, sendo quatro de Goiás. A modalidade é a que possui maior representatividade goiana na competição. ...