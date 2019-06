Esporte Quartararo supera Viñales e fatura terceira pole na MotoGP Francês chega em primeiro no treino de classificação para a etapa da Holanda, disputada no circuito de Assen

Em ascensão no ano, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, conquistou sua terceira pole nesta temporada de 2019 da MotoGP ao superar o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha Movistar, e chegar em primeiro neste sábado no treino de classificação para a etapa da Holanda, disputada no circuito de Assen. Sétimo colocado na classificação geral do campeonato, Fabio Quart...