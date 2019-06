Esporte Quartararo lidera treinos livres da MotoGP em etapa da Catalunha Francês cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão, com 1min40s079. Ele foi seguido de perto pelo italiano Andrea Dovizioso

Em ascensão nas últimas etapas da MotoGP, o francês Fabio Quartararo foi o destaque do primeiro dia de ações na pista na etapa da Catalunha, nos arredores de Barcelona. O piloto da Yamaha SRT foi o mais veloz desta sexta-feira, ao fim dos dois primeiros treinos livres da sétima etapa do campeonato. Quartararo cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão, com 1min40s...