‘Quanto menos falar, melhor será’, diz atacante do Vila Nova

O atacante Henan deve ser uma das novidades do Vila Nova para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado (24). O atacante colorado disse em coletiva pré-jogo que o atual momento do time colorado cobra menos falas e mais trabalho. A equipe goiana vive momento de oscilação na Série B e chega para o confronto válido pela 14ª rodada com uma sequência de dois jogos sem vencer, alé...