Esporte Quando o esporte ajuda a conseguir bolsa de estudos no exterior Jovens brasileiros aproveitam a habilidade física para conseguir bons descontos em universidades fora do País

O volante Henrique Gallina estava nas categorias de base do Palmeiras, já havia deixado muitos concorrentes para trás e caminhava no rumo certo para se tornar jogador de futebol profissional. Faltava dar o último passo, quando o funil estreita ainda mais e só uma pequena parcela de fato chega lá. Nas conversas com os pais e os amigos, com a dúvida na cabeça do "e se n...