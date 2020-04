Pausa no calendário do futebol pode trazer ansiedade, angústia e incerteza a jogadores, dirigentes e membros de comissão técnica dos clubes. Ao mesmo tempo, a quarentena precisa ser potencializada no sentido de trazer benefícios no aspecto emocional. Um deles é o convívio familiar mais próximo, algo nem sempre possível na ensandecida rotina de cobranças e correria no dia a dia do esporte.

Aproveitar a reclusão com a família é o que a psicóloga do Atlético-GO, Patrícia José de Oliveira, tem recomendado ao elenco nos dias de reclusão por causa da pandemia do coronavírus. “Tenho dito aos jogadores para que se nutram com a família, que possam aproveitar o convívio e que guardem reservas, pois o que se espera, à frente, é muita exigência para repor os jogos (suspensos) e, assim, pouco tempo para estar com os familiares”, explicou a psicóloga, que diz ter encontrado no clube rubro-negro estrutura de trabalho muito boa e um campo de sinergia positivo. “Estrutura e sinergia são essenciais, alavancam pra frente”, define.

Há cerca de dez anos, ela recebeu o primeiro jogador do Atlético para um trabalho individualizado. Depois, vieram outros. No fim do ano passado, em plena campanha de Série B e de disputa pelo acesso à Série A, a psicóloga foi convidada para um projeto no clube.

“Iniciamos com trabalho sobre liderança para o pessoal administrativo e com os jogadores. Fazíamos encontros de coesão, de motivação da equipe”, explica a psicóloga. Mesmo com dificuldades na reta final, o acesso veio no empate com o Sport, por 0 a 0, numa rodada final marcada por muita ansiedade e sofrimento. Concluída essa etapa, Patrícia de Oliveira passou a atuar mais diretamente, junto ao elenco, a partir de janeiro deste ano. Na paralisação, a meta dela é manter a programação iniciada e criar novas estratégias.

Patrícia de Oliveira mantém o que havia programado, mas vai se adequando. Formada pela PUC-GO e atuando há 27 anos, a psicóloga parte da realidade que envolve o meio esportivo no momento, atingido em cheio pela pandemia. O calendário do futebol ainda é um enigma. O último jogo do Atlético foi dia 14 de março - vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio Anápolis (2 a 1), no Estádio Olímpico, já com portões fechados. Desde então, o elenco atleticano se reuniu e se preparou para dois jogos que foram suspensos: São José-RS, em Porto Alegre, o primeiro a ficar pra uma data a ser remarcada pela CBF, e o clássico com Goiás, que seria pela penúltima rodada do Goianão.

O derradeiro encontro do elenco e da comissão técnica foi no CT do Dragão, no dia 18 de março. Todos foram liberados para, inicialmente, licença remunerada e, depois, o elenco entrou em férias de 20 dias, agora estendidas por mais dez dias.

Patrícia de Oliveira se programou para o exercício de manter atletas sintonizados com a situação adversa e, ao mesmo tempo, ativos. “Na primeira semana (pausa), começamos a pensar uma forma de acompanhá-los à distância. Com a pausa, os trabalhos físicos são feitos em casa e, sem jogos, há sensação de que o corpo está parado. Então, é preciso fazer o ajustamento criativo. Em momentos de crise, é preciso se ajustar e ter flexibilidade”, explica a psicóloga. “Nesse caso, digo que é preciso fazer do limão a limonada.”

De um time líder do Estadual e classificado à 3ª fase da Copa do Brasil, em bom momento técnico e psicologicamente testado na difícil classificação obtida contra o Santa Cruz (nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar), o Atlético passou à fase da espera por decisões que já fogem ao controle do clube. É um momento angustiante, na visão da psicóloga. Uma das ferramentas tem sido o acompanhamento, via grupo de WhatsApp, de forma coletiva, com algumas dinâmicas. Patrícia também está repassando textos, sucintos, de auxílio no trabalho à distância. “Estou fazendo o essencial. O que temos de levar é o essencial, básico, para que possam assimilar e, depois, passem às próximas etapas”, citou a psicóloga do Atlético. Ela também faz acompanhamento individual com alguns atletas, mas evita citar nomes. Há situações em que faz o acompanhamento on-line.

“Todos estão bem, pois estão nas suas casas, em família. Mas todos vivem a ansiedade coletiva, pelo retorno. Isso é algo que trabalhamos em conjunto”, disse Patrícia de Oliveira. Mas o momento de pausa traz desafios à psicóloga, que continua projetando novas estratégias. “Tenho de dar suportes aos atletas. O corpo estava acostumado aos jogos, à competitividade. Isso traz ansiedade e outras sensações. Agora, sem isso, outro tipo de ansiedade pode aparecer. Temos de lidar com tudo isso”, atesta a psicóloga, que também participou de uma live, preparada pelo Atlético, para falar de saúde com torcedores.