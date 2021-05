Esporte PSG vence Reims com gol de Neymar e segue vivo na briga pelo título francês

O PSG venceu o Reims por 4 a 0, neste domingo (16), no Parque dos Príncipes, e segue vivo na disputa pelo título do Campeonato Francês. Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean fizeram os gols da equipe de Paris em duelo da 37ª rodada. O PSG é o vice-líder com 79 pontos, um a menos que o líder Lille, que ficou no 0 a 0, em casa, com o Saint-Etienne. O Monaco, terceiro com 77...