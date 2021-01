Esporte PSG vence primeira com Pochettino e encosta na liderança do Francês Com o resultado, o PSG chegou a 39 pontos na tabela, permanecendo na vice-liderança da competição

No segundo jogo sob o comando de Mauricio Pochettino, o PSG venceu o Brest por 3 a 0, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Parc des Princes, em Paris. Foi a primeira vitória do time de Paris com o treinador argentino, que ainda não pôde contar com Neymar, lesionado. Com o resultado, o PSG chegou a 39 pontos na tabela, perman...