Esporte PSG tem mais três casos de Covid-19; Marquinhos está na lista, diz jornal Embora o clube não identifique os casos, o jornal L'Équipe diz que o zagueiro brasileiro é um dos que receberam o diagnóstico positivo

Mais três jogadores do elenco do Paris Saint-Germain foram diagnosticados com o novo coronavírus. O jornal L'Équipe informa que o zagueiro brasileiro Marquinhos é um deles. "Os últimos testes para o Sars-Cov-2 realizados no elenco do Paris Saint-Germain confirmaram três novos casos. Estes jogadores estão seguindo o protocolo sanitário apropriado", divulgou o club...