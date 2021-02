Esporte PSG supera ausência de Neymar e vence Nice pelo Campeonato Francês Time chegou a 54 pontos na tabela e avançou provisoriamente para liderança do torneio; Nice, por sua vez, ficou com 29 pontos e ocupa a 14ª posição

O PSG superou o Nice por 2 a 1 neste sábado (13), pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Parc des Princes, em Paris. Com o resultado, o PSG chegou a 54 pontos na tabela e avançou provisoriamente para liderança do torneio. O Nice, por sua vez, ficou com 29 pontos e ocupa a 14ª posição. Julian Draxler abriu o placar para o PSG aos 21 minu...