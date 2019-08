Esporte PSG quer Coutinho, Semedo e mais R$ 445 milhões por Neymar, diz jornal Clube francês negocia o passe do atacante brasileiro com o Barcelona

O Paris Saint-Germain aceita a proposta do Barcelona de incluir na venda de Neymar algum outro jogador, mas em troca do craque brasileiro quer dois atletas e mais 100 milhões de euros (R$ 445 milhões), de acordo com o jornal francês L'Équipe. Ainda segundo a publicação, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, rejeitou a oferta dos catalães de empréstimo de Neymar com o...