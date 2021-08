Esporte PSG prepara 'evento Messi' para terça-feira e frustra torcedores em Paris Messi se despediu no domingo (8) do Barcelona e se emocionou no adeus ao ex-clube. Ele admitiu a possibilidade de jogar pelo PSG, mas afirmou que "não tem nada certo"

O Paris Saint-Germain prepara para esta terça-feira (10) o grande evento de apresentação de Lionel Messi como o mais novo reforço da equipe, mas frustrou os torcedores que aguardam nesta segunda a chegada do craque no Parque dos Príncipes, estádio do clube. A expectativa é de que o anúncio oficial do jogador possa ser feito ainda nesta segunda, mas que o clube aprese...