Esporte PSG e Bayern se enfrentam na final da Champions neste domingo Liderado por Neymar, time francês busca seu primeiro título na Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam na final da Champions League no domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e da página do Esporte Interativo no Facebook, em que basta ter uma conta na rede social para poder assistir. Liderado por Neymar, o PSG busca seu primeiro tí...