Esporte PSG e Barcelona se enfrentam nas oitavas da Champions; veja confrontos O mata-mata terá início com jogos nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021

O sorteio das oitavas de final da temporada 2020/21 da Uefa Champions League pôs frente a frente Barcelona e Paris Saint-Germain (PSG) no confronto mais atrativo da primeira fase do mata-mata. O emparelhamento das oitavas tem os primeiros colocados da fase de grupos contra os segundos. Rivais que estavam na mesma chave ou do mesmo país não poderiam se enfrentar. O PSG termino...