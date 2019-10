Esporte PSG confirma lesão muscular e Neymar vira desfalque por um mês Atacante se machucou no início do empate por 1 a 1 com a Nigéria, em Cingapura, na série de dois amistosos da seleção na Ásia. O atacante sentiu a lesão logo aos sete minutos do primeiro tempo

O atacante Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain mais uma vez. Após sofrer lesão muscular no amistoso da seleção brasileira com a Nigéria, no domingo, o jogador vai ficar afastado dos gramados por um mês. O clube francês confirmou nesta segunda-feira que o jogador sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda. "Neymar realizou uma ressonâ...