PSG anuncia contratação do técnico Mauricio Pochettino, ex-Tottenham

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado (2) a contratação do técnico Mauricio Pochettino. O treinador argentino já estava na França para oficializar o acordo, que existia há alguns dias. Ele assinou um contrato até junho de 2022, com opção de extensão por mais um ano. O clube francês postou em suas redes oficiais um vídeo com imagens do técnico, e a mensagem de boa...