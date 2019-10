Esporte Provável titular, Romário diz que aceita atuar improvisado na função de Alan Mineiro Na base, lateral esquerdo iniciou como meia e jogou na posição em Portugal (no Porto, em 2011). Lesionado, Alan Mineiro não encara o Bragantino

O técnico Itamar Schülle possui cinco desfalques para o confronto contra o Bragantino. Um deles é o meia Alan Mineiro, que ficará fora de atividades pelas próximas três semanas por problema muscular. Se depender da vontade de Romário, uma opção para resolver esse problema é com a improvisão do lateral na função do companheiro. "Problema não vai existir (jogar improv...