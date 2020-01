Esporte Provável titular, Júlio César valoriza chances no Atlético-GO Atacante rubro-negro será titular neste sábado, no confronto diante do vice-líder da fase de classificação, o Jaraguá, fora de casa

Nos três jogos do Atlético no Estadual, Júlio César não começou como titular. Estava programado que, na 1ª rodada, ele, Renato Kayzer e o lateral Dudu fariam trabalho de fortalecimento muscular. Então, o trio ficou de fora da vitória sobre o Grêmio Anápolis. Nos outros dois jogos, Júlio César entrou no segundo tempo. Na goleada sobre o Anápolis (5 a 1), fez um belo gol...