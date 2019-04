Esporte Provável titular, Barcia comenta estilo de jogo de Claudinei Oliveira: "mais compacto" Atacante uruguaio espera campanha sólida do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro

Foram apenas três dias de trabalho com Claudinei Oliveira, mas os jogadores esmeraldinos já estão procurando se adaptar ao estilo do novo comandante. Nos últimos trabalhos do profissional, como Paraná e Chapecoense, o treinador ficou conhecido por adotar um estilo mais sólido na defesa. O atacante uruguaio, Leandro Barcia, comentou esse modelo de jogo do técnico e afi...