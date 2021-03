Esporte Provável formação: Vila Nova terá retorno de Henan contra o Iporá Por outro lado, o goleiro Fabrício e o zagueiro Walisson Maia seguem fora. Ambos continuam tratamentos contra lesões musculares

O Vila Nova poderá ter o retorno do atacante Henan, para o jogo deste sábado (13), contra o Iporá. O atacante voltou a treinar com bola com o restante do elenco nesta semana e pode ser utilizado pelo técnico Wagner Lopes. Depois do fim da temporada 2020, o jogador retornou aos treinos com dores musculares e precisou passar por um tratamento. Por isso, ainda não atuou ...