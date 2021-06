Esporte Prováveis escalações: Vila Nova e CSA terão mudanças para duelo no Anníbal Time colorado poderá ter novidades no meio e ataque, enquanto azulinos terão retorno de atacante

Vila Nova e CSA se enfrentam neste sábado (12) pela 3ª rodada da Série B com mudanças nas formações titulares. A partida será disputada no estádio Anníbal Batista de Toledo, a partir das 19 horas e as equipes buscam a primeira vitória na competição nacional. O técnico Wagner Lopes possui duas dúvidas na equipe colorada. Renan Mota e Deivid disputam posição no meio-c...