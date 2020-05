Esporte Protocolo interno do Atlético-GO prevê plano de ação com oito etapas Distanciamento nos treinos, sem contatos, exames, orientações sobre higiene, apoio psicológico e mais. Dragão se prepara para o retorno dos treinos

O departamento médico do Atlético elaborou plano de ação detalhado e dividido em oito etapas à volta segura do elenco aos treinos. O documento prevê passos que vão desde as orientações a cada jogador, membro da comissão técnica, funcionários e dirigentes, no período em que estejam em casa - a chamada quarentena interna - até a volta ao clube, para treinar. As informações ...