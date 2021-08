Esporte Em Goiânia, protocolo da CBF para volta do público é encaminhado ao COE Novidades sobre o retorno dos torcedores na capital devem ser divulgadas a partir da próxima semana

O presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, encaminhou a primeira versão do protocolo para retorno das torcidas aos estádios, criado pela CBF, ao Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás. A volta do público em Goiânia deverá ser debatido na reunião semanal do COE. O envio do protocolo ao COE foi um dos pedido...