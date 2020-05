Esporte Proposta para retomada do estadual é aprovada por clubes do Rio Grande do Sul Em reunião virtual, os 12 clubes envolvidos na disputa aprovaram a proposta da federação local para a volta do torneio

Depois da retomada dos treinos da dupla Grenal na última semana, o campeonato estadual de futebol do Rio Grande do Sul deu nesta quarta-feira (13) mais um passo para ser retomado. Em reunião virtual, os 12 clubes envolvidos na disputa aprovaram a proposta da federação local para a volta do torneio. Agora, o documento segue para o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio...