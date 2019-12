Esporte Proposta para criar feriado em homenagem ao Flamengo chega à Câmara do Rio Em sua justificativa, o vereador Felipe Michel diz que o time merece o devido reconhecimento. O projeto em si não fala sobre folga do trabalho

O ex-atleta do Flamengo e agora vereador Felipe Michel (PSDB) protocolou uma proposta bastante diferente para a Câmara: que seu antigo time seja inscrito no calendário oficial do Rio de Janeiro pela conquista da Libertadores da América, depois de um jejum de 38 anos. E não para por aí, em sua justificativa a proposta avança para que o dia 23 de novembro se transf...