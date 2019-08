Esporte Proposta de clube português não agrada e Mateus Anderson pode seguir no Vila Nova Direção colorada aguarda evolução do valor oferecido por equipe de Portugal. Sondagem do Botafogo/SP não avança

O atacante Mateus Anderson, alvo de um clube português e do Botafogo/SP, pode permanecer no Vila Nova. A proposta oferecida pela equipe europeia não agradou a direção do Tigre, que espera aumento do valor oferecido para nova análise - se sair para a Europa, será em definitivo. Caso a proposta não evolua até sexta-feira (31), de acordo com o diretor de futebol colora...