Esporte Pronto para o retorno, Neymar diz estar 'pensando muito na Liga dos Campeões' Atacante brasileiro e o elenco do Paris Saint-Germain se reapresentam aos trabalhos nesta segunda-feira. O time francês não joga desde o dia 11 de março

Prestes a se reapresentar ao Paris Saint-Germain, Neymar, que voltou à França no último sábado, afirmou que, mesmo no período sem treinos e jogos, em que esteve em quarentena no Brasil, não parou de pensar na Liga dos Campeões da Europa. O atacante se diz confiante e empolgado para o retorno aos gramados. "Esse período foi atípico, mas o principal foi manter a se...