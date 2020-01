Esporte Promotoria pede que processo contra o goleiro Jean seja arquivado Caso está em trâmite nos Estados Unidos. Promotoria da Flórida alega que o caso não é passível de processo e por isso solicitou à Justiça americana para arquivar a denúncia

A promotoria da Flórida, nos Estados Unidos, pediu à Justiça americana que arquive a denúncia contra o goleiro Jean, que foi preso no final do ano passado acusado de agredir a esposa, Milena Bemfica, durante viagem de férias com a família. A informação é do Globoesporte.com. De acordo com o site, o documento assinado por Sarah Marie Castro, assistente da promotoria, ...