Esporte Promessa do Atlético-GO define jogo contra o Corinthians como Copa do Mundo Após duelo e vitória do Dragão na Série A, equipes voltam a se enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (2 de junho)

Titular no retorno ao Atlético após o título do Goianão 2021 pelo Grêmio Anápolis, o jovem Ronald definiu como “Copa do Mundo” o próximo encontro contra o Corinthians na sequência da temporada. No domingo (30), o Dragão superou o time paulista, em São Paulo, na abertura do Brasileirão, e voltará a enfrentar a equipe alvinegra desta vez pela Copa do Brasil, na quarta-f...